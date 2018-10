Marquez, troppo entusiasmo: gli esce la spalla durante i festeggiamenti

21/10/2018

Festa Mondiale con imprevisto per Marc Marquez: per il troppo entusiasmo gli è uscita la spalla e i suoi amici sono dovuti intervenire per riportarla in sede. L'ha spiegato lo stesso campione del mondo: "Mentre salutavo Redding ho fatto un movimento strano e quindi mi sono sdraiato a terra per il dolore. Ho un problema a questa spalla e a fine stagione dovrò farmi operare".