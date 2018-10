Lo show Marquez-Dovizioso e i rimpianti Ducati

07/10/2018 di LUCA BUDEL

Buriram, un'altra gara fuori dalla norma per la MotoGP, con i soliti protagonisti e la sorpresa Yamaha. I soliti noti sono Marquez e Dovizioso che nelle ultime cinque gare, da Brno in avanti, hanno offerto uno show di altissimo livello. Il bilancio di questo scorcio della stagione è di perfetta parità, 106 punti ciascuno. Identici i piazzamenti sul podio: due vittorie, due secondi e un terzo posto. Un equilibrio che sottolinea la forza della Ducati e conferma la rinascita di Dovizioso. Ma allo stesso tempo aumentano i rimpianti per il blackout che ha consentito a Marquez di accumulare il vantaggio decisivo nelle prime nove corse dell'anno, quando di fatto si è deciso il mondiale.