La bagarre Dovizioso-Lorenzo ha fatto male solo alla Ducati

04/11/2018 di LUCA BUDEL

La Ducati ha perso il Mondiale con la moto migliore, battuta dal miglior pilota, nel senso di Marc Marquez . La sconfitta è da ricercare nel fattore umano, inferiorità dei piloti, ma soprattutto nella gestione della coppia. Anni fa fu maneggiata in maniera poco felice la rivalità tra Dovizioso e Iannone, con quest’ultimo che era stato scelto per restare, salvo poi emigrare alla Suzuki per scelte manageriali poco felici. Un bivio che ha fatto la fortuna di Dovizioso , salvo poi ritrovarsi Lorenzo come strapagato vicino di box.

L’evoluzione della vicenda è nota. Puntate tristi e cupe di un rapporto gestito in modo pessimo con Dovizioso che non esce bene dalla storia. Andrea non ha mai perso l’occasione per massacrare Iannone e ora il suo bersaglio si è spostato su Lorenzo. Il tutto ha scatenato una polemica serie di tweet che fondamentalmente vede Lorenzo dalla parte del giusto. Cos’ha vinto fin qui Dovizioso? Un mondiale in 125. Un dato di realtà scritto da Jorge sul suo profilo. Difficile replicare.