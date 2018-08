Il "miracolo" di Assen e un insegnamento da imparare una volta per tutte

02/07/2018 di ALBERTO GASPARRI

Sia il ducatista, che ha rallentato improvvisamente per la perdita di aderenza della ruota anteriore, sia il pesarese, sono rimasti in piedi e hanno proseguito la loro gara come se nulla fosse. O quasi. Stavolta ci ha pensato la fortuna, ma non bisogna mai dimenticare che basta un attimo per trasformare i sorrisi di stupore in lacrime di disperazione. Un monito che deve valere soprattutto per chi si ostina a tifare contro questo o quel pilota, dimenticandosi i rischi che si corrono in pista, ma anche per chi è il protagonista di un gioco pericoloso, in cui il rispetto reciproco deve venire prima di tutto.