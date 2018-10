Iannone e Dovizioso in coro: "Siamo felici"

28/10/2018

IANNONE: "HO FATTO CRESCERE LA SUZUKI"

"Bisogna essere molto realisti: abbiamo fatto il possibile. Siamo partiti forte, ma io ho dovuto gestire la gomma. Ho provato a inseguire Vinales, ma le Ducati in rettilineo erano molto più veloci e quindi mi sorpassavano: lì ho perso molto tempo. Rimpianto? No, sono orgoglioso perché ho fatto crescere la Suzuki in questi due anni e e tutte le gare siamo da podio".



DOVIZIOSO: "GRANDI PASSI AVANTI"

"Si può sempre fare meglio, ma questo risultato è importante perché è arrivato a Phillip Island. Siamo stati veloci e ho fatto tutto bene, alla fine sono arrivato senza gomme, ma non ho fatto errori. Non basta quello che abbiamo, ma c'è stato un grande passo avanti rispetto allo scorso anno. In inverno dovremo migliorare ancora questi piccoli aspetti".



ROSSI: "CHE SOFFERENZA"

"Ho sofferto tutta la gara dall'inizio e, quando sono partito per il giro di ricognizione, dietro mi scivolava un po' troppo a sinistra e cominciava a spinnare. Non me l'aspettavo, ero già in difficoltà dall'inizio. A un certo punto sono arrivato secondo, ha fatto bene Vinales. Purtroppo è tutto il weekend che soffriamo un po' rispetto a Maverick. Peccato ma è andata così, anche per il campionato perché ho perso tanti punti. Non abbiamo cambiato la gomma sulla griglia. La differenza con Maverick? In teoria stiamo sempre molto attenti allo spin e abbiamo lavorato molto nel weekend per non stressare la gomma. Lui riesce ad accelerare mentre io perdo un po' tempo. Dobbiamo guardare perché per andare meglio nelle prossime gare".