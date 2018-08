I messaggi di Lorenzo e le domande per la Ducati

12/08/2018 di LUCA BUDEL

L’ennesima festa in rosso Desmo trascina con sé qualche punto interrogativo. La prima questione riguarda la Ducati, di come sia stato possibile lasciar scappare Marquez nel Mondiale con una moto così. Insomma la sensazione è che i numeri del 2018 fossero decisamente migliori rispetto a quelli dell’anno passato. Un black out tecnico e umano che dovrebbe far riflettere chi comanda a Borgo Panigale. A proposito di black out, qualcuno dovrà rendere conto dei motivi del divorzio tra Ducati e Lorenzo e perché Jorge sia esploso proprio all’indomani dell’addio. Una situazione paradossale che di fatto avrà conseguenze sul futuro agonistico della squadra, visto che il talento di Lorenzo sarà a disposizione della Honda.