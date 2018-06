MotoGP, Marquez a bordo della Red Bull di F1

25 maggio 2018

Primo approccio con la Red Bull di Formula 1 per Marc Marquez. Lo spagnolo ha fatto una prova sedile in vista dei test che si terranno al Red Bull Ring il 5 e 6 giugno, quando salirà a bordo di una monoposto insieme al compagno in HRC, Dani Pedrosa, e al 9 volte campione del mondo di motocross, Tony Cairoli. Il passaggio dalle 2 alle 4 ruote per i tre piloti, naturalmente, avrà fini puramente promozionali. Non si hanno ancora certezze su quali vetture guideranno, ma sicuramente si tratterà di quelle precedenti l'epoca dei motori V6 turbo-ibridi. Prima di scendere in pista a Spielberg, Marc, Dani e Tony effettueranno anche alcuni test al simulatore.