MotoGP-F1, Lorenzo sulla Mercedes di Hamilton

6 ottobre 2016

In attesa di tornare in pista a Motegi per il round giapponese della MotoGP, Jorge Lorenzo ha assaporato il brivido della Formula 1. Lo ha fatto a Sivlerstone dove si è infilato nell'abitacolo della Mercedes W05, che è stata di Lewis Hamilton nell'anno del titolo 2014. "Un sogno diventa realtà", ha scritto lo spagnolo della Yamaha su Twitter. Lorenzo si è preparato a questa esperienza al volante, guidando sempre sulla pista inglese una monoposto di F.2 ed altre vetture per imparare il circuito, su cui ha vinto tre voltre nella classe regina, anche con le quattro ruote. Prima di lanciarsi in pista per il test, ha studiato a fondo il volante della Mercedes, tutte le sue funzioni e le prestazioni complessive della vettura.