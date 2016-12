Da Brabham a Gresini: quanti ex piloti diventati team manager

Kenny Roberts, esaurito il tris iridato nella massima categoria, fondò il proprio team, che in bacheca ospita le tre corone di Wayne Rainey nella 500 e quella di John Kocinski in 250. Lo stesso Rainey, dopo l'incidente del 1993 a Misano che lo costrinse sulla sedia a rotelle, si mise in proprio portando in gara le Yamaha 250 e 500. E' dal 1997 invece che Fausto Gresini, due volte campione del mondo della 125, gestisce un team che vanta due titoli mondiali, 250 nel 2001 con Daijiro Kato e Moto2 nel 2010 con Toni Elias, oltre ad una lunga lista di vittorie in MotoGP. Un altro re delle piccole cilindrate, Jorge Aspar Martinez, quattro volte iridato, è passato dalla sella al muretto dei box per dirigere la squadra che, come quella di Gresini, è impegnata in tutte e tre le categorie del motomondiale. Il team valenciano ha conquistato quattro titoli, tutti nella 125, con Alvaro Bautista, Gabor Talmacsi, Julian Simon e Nico Terol.