Ducati, un baule di rimpianti: la testa del pilota è complicata

09/09/2018 di Luca Budel

Quello che sembrava uno zaino di rimpianti si sta trasformando in un baule, con la sensazione che il baule in questione da solo – a fine stagione – non possa bastare. Per la Ducati lo scenario è infatti sempre più prossimo al paradosso, nel senso che perderà il Mondiale con la moto tecnicamente più completa e più forte. Quindi il problema non riguarda chi progetta e gestisce la Desmosedici in pista.