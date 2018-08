Con lo show di Assen, Marquez mette già un'ipoteca sul titolo

01/07/2018 di LUCA BUDEL

In 8 gare Marquez ha vinto quattro volte, due volte è arrivato secondo con due zeri nella casellina dei punti. Insomma quando arriva in fondo Marc non fa peggio del secondo posto. Un passo insostenibile per la concorrenza che ora è già lontanissima nel Mondiale. Rossi mantiene il secondo posto, ma il passivo è pesantissimo: 41 punti. Decisamente peggiora la situazione di Dovizioso che risale fino alla piazza 5 in classifica generale, ma il suo distacco cresce fino a 61 punti, una voragine impossibile da colmare quando sei alle prese con un pilota in forma strepitosa come Marquez. Dopo Assen la stagione ha preso quindi un indirizzo preciso e ormai il mondiale Marquez lo può solo perdere da solo perché il gruppo è troppo distante per far davvero paura.