MotoGP, anche la Serie A si mobilita per Valentino Rossi

7 novembre 2015

Un tifo unico, trasversale che per un pomeriggio unirà le curve e le tribune degli stadi di tutta Italia per seguire l'attesissimo Gp della Comunità Valenciana: sarà quello che domani, un'ora prima del calcio d'avvio della 12ª giornata di Serie A, unirà idealmente e sportivamente i tifosi di tutta la penisola per una volta uniti sotto un'unica bandiera, quella di Valentino Rossi . Non solo a Tavullia e Pesaro, ma anche all'Olimpico prima del derby capitolino, in piazza Gino Valle a Milano (sede di Casa Milan), al Castellani di Empoli prima dell'attesa gara con la Juventus. Insomma, dalle 14 in poi occhi puntati sui maxischermi per tifare il 'Dottore' che anche oggi ha ricevuto altri in bocca al lupo da tanti tecnici della Serie A nel consueto appuntamento stampa alla vigilia delle gare.

"Valentino in passato ha già rimontato dall'ultima posizione. Non sarà una gara semplice, ma penso che anche lui creda di potercela fare", l'augurio del tecnico dell'Inter e suo grande tifoso, Roberto Mancini, convinto che Rossi domani possa fare l'Impresa: "Ha chance di farcela tutti noi speriamo vinca questo Mondiale. Se lo merita perché è sempre stato in testa. Se non dovesse riuscirci, per noi rimarrà sempre il piu' grande al mondo".



L'allenatore della Samp, Walter Zenga, ha invece fatto sapere di aver inviato un messaggio al n.46 della Yamaha: "Vai a tutto gas". Il mister blucerchiato rivela anche di essere stato ospite di Valentino nel Gp a Doha in Qatar "In quell'occasione gli dissi 'A Valencia ti voglio sul podio'", rivela. Anche l'altra metà della città' della Lanterna, sponda genoana, cercherà di spingere il pilota di Tavullia: "Io tifo per Rossi, vittima di scorrettezze esagerate - le parole di Gianpiero Gasperini - Marquez doveva pensare a vincere, per come la vedo io non bisogna mai essere contro l'avversario".



"Sarà un'impresa quasi come scalare l'Himalaya, ma Valentino è stato capace di sorprenderci sempre perché ha dimostrato di essere più forte di tutti gli altri e mi auguro di tutto cuore che possa riuscire ad avere quello che si merita ovvero il titolo di campione del mondo", l'augurio di Lapo Elkann, grande amico di Valentino