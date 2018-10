Brutta caduta per Crutchlow: frattura della caviglia

26/10/2018

Pessime notizie per Cal Crutchlow: il suo weekend a Phillip Island è già finito. L'inglese del team LCR Honda è caduto a 190 km/h alla curva 1 nel corso delle libere 2 del GP d'Australia e ha rimediato una frattura bimalleolare e un'altra alla tibia della caviglia destra. Il verdetto dopo che era stato trasportato al centro medico in barrella e ora dovrà essere operato. Niente gara per lui domenica e non verrà neanche sostituito.