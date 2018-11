Bagnaia, da Chivasso con destinazione MotoGP

04/11/2018

E' stato questo il trampolino di lancio per approdare in Moto3 nel 2013 e disputare la sua prima stagione mondiale in seno al Team Italia al fianco di Romano Fenati. Trasferitosi a Pesaro, vicino al ranch di Valentino Rossi, nel 2014 entra a far parte del team VR46 insieme a Luca Marini. Il primo podio del torinese arriva nel 2015 con la Mahindra in Francia, l'anno seguente coglie la prima vittoria ad Assen, cricuito csi è poi tatiato sul braccio destro. Nel 2017 "Pecco", questo il suo soprannome (così lo chiamava la sorella da piccolo), debutta in Moto2 e chiude al quinto posto finale, ma il suo futuro è già in MotoGP tanto che a Valencia prova subito la Ducati del team Pramac, con cui firmerà un contratto biannale a inizio 2018. Il resto è una storia recente fatta di 8 vittorie e 12 podi e un titolo arrivato con una gara di anticipo. Ora lo aspettano i big del Motomndiale per una nuova sfida, che afftonterà con il suo stile tranquillo e posato.