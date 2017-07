Motociclismo, Nieto migliora ma resta in coma indotto

29 luglio 2017

Leggeri segnali di miglioramento per l'ex campione di motociclismo Angel Nieto , rimasto vittima di un incidente tre giorni fa mentre era alla guida di un quad a Ibiza. Il 13 volte iridato resta in coma farmacologico, ricoverato in terapia intensiva al Policlinico "Nuestra Seora del Rosario" di Ibiza, dove gli è stata eseguita una TAC che ha rivelato "segnali incipienti di riassorbimento dei diversi traumi subiti".

"Il paziente sta procedendo bene - recita il comunicato dell'ospedale - e restiamo fiduciosi per un riassorbimento graduale nel corso dei prossimi giorni. Il paziente resta in coma farmacologico". In aggiunta "la pressione intracranica è rimasta normale in ogni momento". Settant'anni, Nieto è stato il re delle piccole cilindrate (50cc e 125 cc), vincendo 90 Gran Premi e 13 Mondiali.