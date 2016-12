Dovizioso e Lorenzo, dalla MotoGP alle quattro ruote

23 novembre 2016

Da un po' di tempo a questa parte i piloti della MotoGP hanno manifestato la loro passione anche per le auto. La storia è piena di campioni delle due ruote protagonisti di qualche test su F1 o macchine da rally e gli ultimi rispondono ai nomi di Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso . Lo spagnolo ha provato a Silverstone il brivido della Mercedes di Hamilton, mentre il ducatista sta per fare il suo debutto in gara con una Lamborghini Huracán Super Trofeo. Dovi prenderà parte sia al sesto round del Blancpain Super Trofeo, sia alla Finale Mondiale di Valencia nel weekend del 4 dicembre.

“Sono contentissimo di fare questa esperienza con Lamborghini – ha detto Dovizioso, in gara col numero 100 su una vettura schierata in pista da Lamborghini Squadra Corse, il reparto motorsport della Casa di Sant’Agata Bolognese -, è la prima gara che farò con una loro vettura in un campionato cosi importante. Si è appena conclusa la stagione MotoGP a Valencia e sinceramente non so come potrà essere questa pista con le quattro ruote, in ogni caso non vedo l’ora. Saranno addirittura quattro giorni sulla macchina quindi sono sicuro che mi divertirò tantissimo. Non ho idea di chi saranno i miei rivali, ma sono sicuramente i migliori dei campionati americano, asiatico ed europeo”.