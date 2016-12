MotoGP, ufficiale: Dovizioso rinnova con la Ducati

Il binomio Dovizioso-Ducati proseguirà per altri due anni . Il ventottenne pilota romagnolo ha rinnovato per altre due stagioni con il suo attuale team, con cui rimarrà fino al termine della stagione 2016. A dare l'annuncio è stato l'amministratore delegato della casa di Borgo Panigale, Claudio Domenicali , all'interno del World Ducati Week in corso a Misano. Per Dovizioso si era parlato di un interesse della Suzuki, che tornerà in pista il prossimo anno.

"Ho firmato per altri due anni, perché credo molto nel progetto - ha affermato Dovizioso - in particolare credo nella moto per la prossima stagione, non aveva senso cambiare ora". Parole di elogio arrivano poi ovviamente anche da Domenicali: "Andrea è il nostro miglior pilota, quest'anno ci ha già regalato due podi ed è quarto nella classifica del Mondiale, abbiamo massima fiducia in lui".



E' stato poi Paolo Ciabatti, Direttore del progetto MotoGP, ad annunciare che Cal Crutchlow rimarrà in forze nel team di Borgo Panigale anche per il 2015. L'inglese si è detto fiducioso nel lavoro di sviluppo della scuderia italiana e nel suo pieno recupero fisico per affrontare al meglio la seconda parte della stagione.



E' stata invece una vera dichiarazione d'amore, quella con cui anche Andrea Iannone ha confermato la volontà di rinnovare al più presto con Ducati, lanciandosi in un sentito: "Voglio crescere nei prossimi anni con loro, perché credo nel potenziale e nel marchio italiano. Ci sono i presupposti per tornare al top e non mi dispiacerebbe chiudere la mia carriera in MotoGP con la Ducati". Lusingati, a Borgo Panigale spiegano che per Iannone il trattamento futuro sarà sempre da pilota ufficiale, ma con "un maggior coinvolgimento diretto di assistenza al rider da parte del reparto corse". Al punto che, all'ipotesi di un box tutto rosso ufficiale per Andrea, con anche gli sponsor Pramac, Ciabatti ha risposto: "Nulla è impossibile". In attesa che i dubbi vengano sciolti dalla firma sul contratto