Uruguay, Tabarez nasconde le carte: "Cavani? Vedremo se ci sarà..."

05/07/2018

Dopo Deschamps, anche Oscar Tabarez vola basso in vista dei quarti di finale dei Mondiali contro la Francia . "Siamo consapevoli dei nostri limiti, non siamo mai favoriti , ma siamo molto orgogliosi", ha spiegato il tecnico dell' Uruguay. Quanto alle condizioni di Cavani , il "Maestro" prende tempo: " Non diamo ulteriori informazioni, vedremo..." . Poi sulla Francia : " Avversario fortissimo , con cui abbiamo una storia. Ci rispettano e li rispettiamo".

"È triste per un giocatore farsi male durante la fase finale dei Mondiali - ha proseguito, parlando del Matador -. Cavani è un giocatore essenziale per noi e, da allora si è fermato, ha cominciato a lavorare per tornare a mia disposizione, e ha raddoppiato i suoi sforzi e i suoi sogni". "Penso che abbiamo dato abbastanza informazioni sulle sue condizioni, attraverso i comunicati stampa: ci sono state molte voci su di lui; tutti ci fanno domande, non voglio dare ulteriori informazioni", ha proseguito. "Non facciamo pretattica - ha aggiunto il 'Maestro' -, pensiamo solo a vincere, ma io non ricevo tutte le informazioni sulle condizioni dei giocatori francesi. Domani vedremo se ci sarà".