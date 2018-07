Uruguay: sogno infranto, le lacrime di Gimenez

06/07/2018

Versare lacrime amare per un sogno mondiale sfumato. Sono quelle del difensore dell'Uruguay José Gimenez. A due minuti dalla fine della sfida dei quarti contro la Francia, avanti 2-0, il giocatore della Celeste viene inquadrato dalle telecamere mentre è schierato in barriera in occasione di una punizione di Griezmann. Il suo pianto a dirotto va in mondovisione. E fa commuovere.