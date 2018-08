Uruguay, Cavani si allena da solo: ultimo test prima della Francia. Il Matador prova a farcela

05/07/2018

La certezza arriverà probabilmente in conferenza stampa, con le parole del maestro Tabarez alla vigilia del quarto di finale tra il suo Uruguay e la Francia. Difficile ma non impossibile che Cavani provi a farcela, a esserci, per lo meno in panchina, pronto eventualmente a subentrare nel caso ce ne fosse bisogno. Il Matador vuole che il suo Mondiale - e quello della Celeste - prosegua, alla faccia di quel polpaccio che nell'ottavo contro il Portogallo lo ha mollato. Oggi Cavani ha prima lavorato in palestra e poi ha provato anche sul terreno di gioco, da solo, assistito dal preparatore atletico, indossando però le scarpe coi tacchetti. E' presto per sbilanciarsi ma il Matador ci prova.