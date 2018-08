Travolto dall'esultanza croata, Cortez invitato dall'Ente del Turismo

20/07/2018

Trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Yuri Cortez , fotografo di AFP, lo sa bene e le sue foto di Croazia-Inghilterra hanno fatto il giro del mondo. Travolto da Mandzukic e compagni alla rete del 2-1 che ha regalato ai croati la qualificazione in finale, Cortez ha ricevuto nelle scorse ore una proposta dall'Ente Nazionale del turismo croato: una vacanza in Croazia per scoprire le bellezze del paesaggio balcanico. Ovviamente accompagnato dalla fidata compagna, la macchina fotografica.

A renderlo noto è stato proprio il fotografo salvadoregno tramite i propri canali social, una conversazione di pochi minuti con il direttore dell'ufficio del turismo croato Kristjan Stanicic: "Mi hanno detto che desideravano invitarmi per scoprire il loro paese, le bellezze e la gastronomia, devo solo dirgli dove voglio andare".



"Vogliamo mostrare a Yuri il meglio della Croazia: la nostra costa, le nostre isole" ha commentato Stanicic. Solo una condizione per il fotografo. "Asiscurati di avere entusiamo e la tua macchina fotografica, poi ci devi solo dire dove vuoi andare". Secondo quanto raccolto da AS il viaggio sarà in programma tra fine agosto ed inizio settembre.