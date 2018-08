Tifoso di giornata: vorrei tanto dire "Apperù"

26/06/2018 di ANDREA SARONNI

Occasionale per occasionale, giusto dirigersi su chi, a questo Mondiale, è stato occasionale quanto me. Mi spiace sul serio che il Mondiale del fierissimo Perù sia durato 180 minuti. Sfiga e virus sottoporta con i danesi, sofferenza prima e mancanza di concretezza poi con i francesi, due bottarelle con prefisso 0-1 et voilà, già bruciato tra le dita il sospiratissimo ritorno al Mondiale, il termine di un esilio durato qualcosa come 36 anni . L'ultima volta degli andini in un anno a noi caro, 1982 , e proprio loro furono uno dei rami sui binari che rischiarono di fare deragliare il trenino azzurro, ancora molto fragile in quel di Vigo. Era una roba seria, quel Perù là, che era stato presente per tre volte in quattro edizioni, e quando da ragazzini lo nominavi, il tono si faceva subito molto serio. Non il Brasile o l' Argentina , ok, ma dopo sì, il Perù, accidenti, il Perù, un po' l'equivalente dell' Uruguay dei giorni nostri.