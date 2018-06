Tifoso di giornata: Svizzera, tutti i colori del calcio

17/06/2018 di ANDREA SARONNI

In Canton Ticino aspettano la partita col grande Brasile e il resto del Mondiale usando le nostre parole, la nostra lingua solo un po' sporcata da quell’accento cantilenante che suona così familiare alle orecchie di un lombardo: e le tante volte che loro non ci sono stati e noi invece sì, garantito al pistacchio che hanno sempre fatto il tifo per i loro invadenti, superficiali vicini del piano di sotto. La Svizzera Italiana, insomma, e io oggi contraccambio facendo l'Italiano Svizzero e gufando o Brazil, nella speranza che vada a finire come 68 anni fa. Al Mondiale 1950, il più precario in quasi 90 anni di Coppe, la Svizzera mandò un alert ai gasatissimi padroni di casa brasileiri su ciò che poi sarebbe passato alla grande storia del calcio come il Maracanazo: a San Paolo, giocando con il caro “verrou” (il catenaccio e il contropiede, boys), i rossocrociati inchiodarono sul 2-2 il Brasile pareggiando per due volte con l'ala Jacky Fatton, marcato a distanza siderale dal suo svagato terzino, manifesto di una squadra che si riteneva troppo superiore per preoccuparsi di difendere. E con l'Uruguay, poi, finì in tragedia. Fatton era di Ginevra e giocava nel Servette, uno di quei nomi come il Grasshoppers, lo Young Boys e il Neuchatel Xamax che a noi ragazzini milanesi divennero cari perché lì sentivamo e lì conoscevamo grazie alla televisione: quella della suddetta Svizzera Italiana, che si vedeva in larga parte del Nord (criptare? E che significa?) e che a cui siamo eternamente grati. Innanzitutto, fece scoprire che il mondo, anche dentro quella scatola, era a colori, molto prima della elefantiaca Rai; e che quei colori erano abbinati a squadre di calcio dai nomi affascinanti e piene di campioni fuori dall'album delle figurine.



Mio padre “investì" sulla TSI comprando un Toshiba a colori quando primo e secondo canale vestivano ancora rigorosamente in grigio: e lì sopra, ho visto per la prima volta il magico arancione dell'Olanda con dentro Cruijff. E ancora, nelle sintesi del mercoledì o del sabato sera, ho scoperto il Liverpool, il Bayern Monaco, il Borussia Moenchengladbach, il Bruges, l'Ajax, il Feyenoord di cui leggevo sull'Almanacco del Calcio. E poi, ovviamente, il campionato svizzero, mostrato solo dopo il rito dell'hockey ghiaccio e dopo le sintesi del Lugano (pfui!) e del meraviglioso Ambrì Piotta. Vedevamo e conoscevamo calciatori che molto spesso avevano cognomi italiani, perché ticinesi o ancora più spesso figli di emigrati nostrani, calciatori che si ritrovavano poi in Nazionale: Bizzini, Cucinotta, Ponte che si univano a Botteron, Elsener, Odermatt, Künzli. Non è che ottenessero grandi risultati, eh? Ai Mondiali e agli Europei non c'erano mai: però l'integrazione, la formula multietnica della Nazionale e dell'intero Paese l'hanno cominciata con noi. E siccome sono gente seria, gli svizzeri, l'hanno modellata negli anni: oggi, un nome svizzero – italiano poi non se ne parla – nella rosa dei convocati è raro come la figurina di Pizzaballa, ma i figli degli albanesi, dei turchi, dei sudamericani, i ragazzi venuti bambini dall'Africa o da altri angoli del mondo formano la squadra che ai grandi appuntamenti ci arriva, eccome. E i fieri svizzeri tifano con lo stesso calore che riservavano a Fatton, altro che striscioni su Balotelli. Per questa ragione e per gratitudine verso chi a contribuito a spingermi verso la calciopatia a colori, io oggi tifo Svizzera sapendo di andare incontro al massacro. Hop Suisse, e scusami mamma Mediaset, ma questa ovviamente me la vedo sula Televisione della Svizzera Italiana.