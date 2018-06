Tifoso di giornata: puntiamo tutto sull'Arabia Saudita, ecco perché

14/06/2018

Bene, inizia la festa. E noi siamo un po’ quelli nell’angolino, fermi con il bicchiere in mano, guardiamo gli altri. Facciamo tappezzeria, come ci definivano quelli che invece stavano al centro della pista da ballo. Però almeno è una posizione che ci consente di buttare un occhio senza l’ansia di piacere, di fare risultato, di soffrire. Vedere quella che ci piace, crearci una simpatia, fantasticare senza l’incubo del due a picche, che al Mondiale equivale ovviamente alla sconfitta e al ludibrio. Guardiamo e scegliamo, dai, a cominciare da oggi: bruttine tutte due, eh, Russia e Arabia Saudita.



Un match che il giorno del sorteggio e della conseguente compilazione del calendario è stato evocato più per questioni geopolitiche ed economiche, due Paesi potenti e ricchissimi che non più tardi di 15 giorni fa hanno stretto accordi di investimenti su gas ed energia per la bazzecola di 25 miliardi di euro. Le due nazionali, vabbé: la Russia ha la wild card del paese ospitante, fosse passata dalle forche caudine della qualificazione chissà. E i sauditi, che torna 12 anni dopo l’ultima comparsata, non è che anche nel perimetro dell’Asia abbia combinato robe grosse in tempi recenti.



Dal nostro angolino, insomma, di belle non ne vediamo: facciamo allora che puntiamo la più simpatica, che chiaramente ci risulta l’Arabia, che andiamo a cercare negli scantinati della memoria mundial e risaliamo con lo 0-8 beccato dagli impietosi tedeschi nel 2002, tre gol solo di Klose, te credo che poi è diventato il supercannoniere all time dei campionati. Ci piace che li chiamino “figli del Deserto”, esattamente come uno dei film più comici di Stanlio e Ollio. Ci incuriosisce districarci tra la solita folla degli Al-qualcosa e capire, noi presunti “capiscers”, se c’è qualcuno che potrebbe valere una scommessina da talent scout. Al-Muwallad, per esempio, l’ha appena preso il Levante e gioca in attacco, ha già realizzato 10 golletti con la maglia del suo Paese. E infine ci accarezza sempre il pensiero stupendo della sorpresa (anche se in questo caso sarebbe una sorpresina) al battesimo del Mondiale, chi non se la ricorda (tra i quasi ingrigiti, eh) la botta tirata dal Camerun all’Argentina campeòn di Maradona a San Siro nel 1990? O ancora prima (e qui stiamo proprio ai grigi) dal Belgio alla solita Argentina camepòn e al solito Maradona nel 1982? Un po’ di stupore, per colorare ancora di più un campionato in cui – ahinoi – dovremo sceglierne tanti e diversi, di colori, non l’azzurro a noi caro.



Ah, a proposito: da oggi e fino al 15 luglio faremo il tifo anche per lui, il Mondiale. Calcio, tifosi, campioni, social per ridere e confrontarsi, non per scarnificare; la serenità, la pace, il divertimento soprattutto fuori dagli stadi, nelle città, non vogliamo nemmeno avvicinare un pensiero di paura, di non sicurezza, l’ombra – purtroppo – c’è. Una festa vera, e noi ci terremo sulle labbra un sorriso. Nonostante lo status di tappezzeria.