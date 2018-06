Tifoso di giornata: dies Iran

15/06/2018

Inaugurato con cinque gol (a zero) sul gobbone il cammino di occasionale, oggi provo a insistere su percorsi tortuosi scegliendo l 'Iran , che alle nostre cinque della sera incrocia la via del Marocco in uno di quei match che al momento del sorteggio, insomma, pensi che se non sei ancora tornato dall'ufficio o hai un impegno dal commercialista, pazienza, vedrai gli highlights alla sera. Iran perché è una delle candidate alla quota zero, perché la speranziella di evitare il cucchiaio di legno passa al 90% da questa partita visto che poi ci sono in ballo Spagna e Portogallo , perché è Cenerentola vera ancora prima di cominciare: la matrigna è la Nike, che ha ridicolmente ottemperato a uno dei millanta punti dell'embargo decretato dagli Stati Uniti al nemico mediorientale, quello che riguarda anche la fornitura di attrezzatura sportiva ad atleti che rappresentano Teheran.

Avrete letto anche su questo sito la notizia dei componenti della rosa costretti a fare shopping e acquistare, come chiunque di noi vecchi arnesi da calcetto, i ferri del mestiere, tradotto gli scarpini. Sarebbe dunque cosa buona e giusta che qualche principe azzurro riportasse le scarpe buone sotto forma di vittoria, una gioia assaggiata solo una volta in quattro giri di giostra. Che vittoria, però, se gli iraniani avessero potuto scegliere, garantito che avrebbero scelto proprio loro, gli americani: si incrociarono a Francia ’98 in un hype extrasportivo degno di Argentina-Inghilterra post-Falklands. Una volta in campo, invece, strette di mano, omaggi, fair play e 2-1 per l'Iran, purtroppo inutile per scavalcare l'invalicabile confine dei gironi. Però sono sempre stati dignitosi, gli eredi dei Persiani, sconfitte diverse, figuracce mai e qualche giocatore buono mostrato al mondo, come l’ariete Ali Daei, cinque anni in Bundesliga, Bayern Monaco compreso. Cominciarono nel 1978, in Argentina, una prima ribalta figlia di un calcio cresciuto nel Paese spruzzato di occidentalità dallo Scià Reza Pahlavi, uno che finiva puntualmente sulle pagine di Stop o di Confidenze, Soraya la moglie ripudiata, le solite storie dei soliti reali. Poi, qualche mese dopo, tutto venne spazzato via da Khomeini e dagli Ayatollah, sull’Iran il buio, e con il buio l'odio. Ma il pallone, in fondo, resistette, link al resto del mondo anche nei momenti più bui. E tiene bene anche adesso, tutto sommato, non è proprio un periodo di quelli sereni sereni: anche per questo servirebbe un Mondiale da applauso, a mostrare che questo grande Paese ha sempre un bel viso dietro una delle molte maschere. Oggi si va con l'Iran, bandiera rossa, bianca e verde, basta tirarla fuori dal cassetto e cambiare il verso. Ma porca miseria, guarda cosa tocca fare: lasciatemi tifare, sono un iraniano, un iraniano vero.