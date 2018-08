Tifoso di giornata - Ieri il Maestro, oggi un "Maestrino"

01/07/2018 di ANDREA SARONNI (@andysaro)

Tanto per cominciare, devo dopo la giornata straordinaria di ieri, una delle più emozionanti in assoluto delle ultime edizioni dei Mondiali, fare l’occasionale sarà ancora di più una questione giornaliera. Perché come moltissimi italiani – social docet - l’adozione definitiva è quella dell’Uruguay, in cui si sono stagliate definitivamente le figure dei due personaggi più cazzuti di Russia 2018: il Maestro, Oscar Tabarez e il Matador, Edinson Cavani, i campioni di uno slalom parallelo tra i paletti molto diversi dell’esultanza e della sofferenza. Immagini come quella dell’uscita di scena dell’ex Napoli – dolorante, sorretto dal “nemico” CR7 – e quelle degli ultimi secondi di partita del tecnico, sorretto a stento dall’ormai compagna stampella, ma terribilmente “dentro” il match, alla guida dei suoi uomini in campo e in panchina, rimarranno nell’album di questa Coppa del Mondo, e probabilmente anche oltre.



Aspettando entrambi (con poche speranze, purtroppo, per Cavani) venerdì prossimo nella nuova sfida, oggi ci dirottiamo su un “Maestrino” pronto ad assumere la carica di Maestro del pallone – calciato, in questo caso – come Tabarez, o ancora meglio come Andrea Pirlo. Luka Modric veleggia ormai verso i 33, sinonimo fino a qualche tempo fa di decadimento sicuro, di confine magari già superato della pensione della pelota; ora (ma non ditelo alla Fornero, per carità), l’allungamento della vita anche sportiva, la preparazione scientifica che ti consente di mantenerti al top hanno trasformato questa soglia in quella della cosiddetta “maturità”, virtù che nel biondo cervello della bellissima Croazia, esonda. Questo piccolo Paese – lo ricordiamo, 4 milioni e spicci di abitanti, non è manco un Lazio, una Lombardia – ha prodotto quintali di campioni in pressoché tutti gli sport di squadra, viene istintivo dire solo un nome che purtroppo non si pronuncia più molto, Drazen Petrovic, il grandissimo e sfortunato Mozart del basket. Un genio assoluto, e di geni così, - va beh, magari non proprio così – il calcio croato ed ex-jugoslavo in generale ne ha prodotti molti: poi però, alla resa dei conti, il finale delle canzoni eseguite nei festival mondiali o europei è sempre stato lo stesso, e non è stato un finale di vittoria. La perenne incompiuta, oppure come dice quel detto, la squadra che ha spesso fatto 30, ma mai 31, tra delusioni cocenti, occasioni d’oro buttate via oppure, esattamente al contrario, figuracce in cui le divisioni interne o l’indolenza generale la facevano da padrone. Ma da qualche tempo a questa parte, e soprattutto da quando è stato fischiato l’inizio di questo Mondiale, la faccia della Croazia è molto cambiata: molta compattezza, altrettanta tecnica, poca (o niente) sregolatezza e per quanto riguarda il genio, ok, date la palla a Modric, che non segna come Ronaldo, non sprinta come Mbappé, non dribbla come Messi, ma pensa e agisce, sa sempre cosa fare, e la sfera fa quello che vuole lui, va dove vuole lui, e intorno gli altri – tutto meno che orfanelli del pallone – girano che è una meraviglia.



La luminosa galassia degli anarchici croati ha un centro di gravità permanente, e stai a vedere che sulla leva Modric, la piccola Croazia riesca a sollevare il mondo. Il primo strappo è oggi con la Danimarca, apparentemente è un peso leggero, ma questa era proprio la categoria di partite in cui i cari vecchi jugoslavi (e i molti croati che erano nelle loro fila) si incartavano: ma io ho fiducia nel Maestrino ormai Maestro. E se riesce a sollevare la Coppa dorata, passa direttamente allo status di Professore Emerito. A me, non dispiacerebbe affatto. Auguri, Luka.