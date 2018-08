Stampa argentina: è divorzio tra l'Albiceleste e Sampaoli

15/07/2018

Manca solo l'ufficialità ma è finita l'avventura di Jorge Sampaoli sulla panchina dell'Argentina dopo il flop mondiale. Lo riferiscono i media argentini. L'AFA (la Federcalcio argentina) ha deciso per la risoluzione del contratto, valido fino ai Mondiali 2022, accordandosi con i suoi legali. Sampaoli riceverà una buonuscita 2 milioni di dollari (rispetto agli 8,6 pattuiti dal contratto in essere in caso di esonero prima della Coppa America 2019).

Secondo quanto riferisce il 'Clarin' l'annuncio del divorzio tra Sampaoli e l'Argentina potrebbe arrivare già all'inizio della prossima settimana. Sampaoli - scrive il quotidiano argentino - ha capito che ormai per lui non c'era pià spazio, con i vertici dell'AFA rappresentati da Claudio Tapia e Daniel Angelici che ormai gli hanno voltato le spalle. Sampaoli, considerato il principale colpevole della figuraccia dell'Argentina al Mondiale per le sue scelte di formazione e le esclusioni eccellenti, si era salvato subito dopo la sconfitta contro la Francia e l'eliminazione agli ottavi proprio per motivi economici, con la Federazione che avrebbe dovuto pagare l'intera clausola di uscita anticipata. Ora l'accordo tra le parti e l'Argentina pronta a ricominciare dopo il disastro. Il sogno della'AFA si chiama Pep Guardiola.