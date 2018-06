Spagna, Hierro nel segno di Zidane: "Niente alibi, lottiamo per vincere"

13/06/2018

Salto nel vuoto o quasi per la Spagna che ha scelto Fernando Hierro come ct per i Mondiali. L'ex difensore del Real Madrid ha un palmares che parla da solo, ma ha pochissima esperienza in panchina. Il 50enne, però, conosce benissimo l'ambiente ed era già presente nella delegazione per Russia 2018 in veste di direttore sportivo. In comune con Zinedine Zidane ha il fatto che è stato vice allenatore di Ancelotti: chissà che non ripeta le gesta del francese, Rubiales e un Nazione intera ci spera.



Con Zidane, Hierro condivide anche il dna vincente dei madridisti. Con la maglia dei Merengues ha giocato 14 anni, di cui sei da capitano. Da pilastro della difesa ha vinto tre Champions League e ben cinque campionati spagnoli. Nel 2014 l'ex centrale poi ha preso il posto proprio di Zizou come vice allenatore di Ancelotti e lì ha studiato il mestiere. Nel 2016 ha allenato per un anno il Real Oviedo, ma si può considerare alla prima vera esperienza da allenatore. E subito a un compito parecchio arduo: prende una squadra scossa dal terremoto Lopotegui. Un terremoto per ironia della sorte causato proprio da Zidane. L'allenatore che alla prima volta in panchina è entrato in corsa e ha conquistato tre Champions League consecutive. Se non sono segni del destino questi...



Con la Nazionale, da giocatore, Hierro ha fatto parte di un'epoca molto forte ma sfortunata che non è riuscita mai a vincere. Ha vestito la maglia delle Furie Rosse per 89 volte segnando ben 29 reti. Un vero e proprio record per un difensore. Infatti, oltre a essere solido dietro, era bravo anche negli inserimenti, nei colpi di testa e nel calciare punizioni e rigori. Un vero e proprio leader a tutto tondo. Ora il compito più difficile, venerdì c'è già il Portogallo.