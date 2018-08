Southgate, il panciotto diventa una moda

08/07/2018

Southgate, oltre a essere un bravissimo allenatore, è diventato anche un'icona di stile. Il suo look a Russia 2018, infatti, è diventato moda. Niente giacca, ma il panciotto che ora in Inghilterra sta spopolando. Tutti lo vogliono e le vendite oltremanica sono aumentate addirittura del 50%. Una vera e propria moda e gondola lo sponsor Marks & Spence visto che il capo d'abbigliamento costa la bellezza di 300 euro.



Tra l'altro c'è un particolare molto curioso. Il panciotto blu scuro ha un motivo gessato ma con la lente d'ingrandimento ecco la scritta "Its coming home" che è il coro di questi Mondiali per la nazionale dei Tre Leoni.