Russia 2018, Messi-Argentina è un caso da psicanalisi

22/06/2018 di ALDO SERENA (@Aldito11)

Quanta fatica anche per il Brasile. Come mai? Le squadre che non hanno una prima punta strutturata, in questo mondiale fanno fatica a superare le super difese allestite a Russia 2018. Giroud, Mitrovic, Hanry Kane, Mandzukic hanno aiutato molto le loro squadre. Solo l’ingresso di Firmino che non è un colosso (ma salta bene l'avversario) ha permesso che il pallone cadesse a terra in area avversaria. Firmino è l’ideale compagno di attacco per tutti, perché ha visione di gioco, immediatezza di passaggio e tecnica pura. Faccia attenzione Gabriel Jesus: se Neymar se ne accorge, allora la punta del Manchester City può rischiare il posto.



Importante la vittoria della Francia sul Perù. Didier Deschamps ha modificato la sua squadra. Ora è una squadra pragmatica che concede poco e che si difende bene. L’impiego di Giroud permette ai francesi anche il gioco con palla lunga e la possibilità di appoggiarsi alla prima punta. Un 4-4-2 asimmetrico che grazie alla giovinezza, e conseguente disponibilità di sacrificio di Mbappé, riesce a essere equilibrato. Il sacrificio di un purosangue come Mbappé nella fase difensiva non inficia la sua pericolosità grazie alla sua resistenza allo sforzo, alla sua capacità aerobica e alla sua strepitosa velocità. Sarà un sicuro protagonista.



Chi non lo è stato fino ad ora è Messi e anche la sua Argentina. Un flop clamoroso. Jorge Sampaoli ha cambiato atteggiamento con la difesa a tre improvvisando. Movimeni scoordinati, intensità bassa, condizione atletica disastrosa e fase offensiva legata all’umore di Messi. Il capitano all'inno con il viso teso, preoccupato e rigido ha deambulato per tutta la gara alla ricerca di se stesso. È proprio in virtù di queste immagini in contrasto con quelle in maglia blaugrana che l'accostamento Messi-Argentina è sempre più un caso da psicanalisi