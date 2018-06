Russia 2018, l’Argentina non gioca da squadra e Messi appare impaurito

16/06/2018 di ALDO SERENA

L’Argentina è una squadra monotematica, non ha un gioco. Certo, ha calciatori bravissimi, soprattutto in attacco. Ma non gioca da squadra, c’è troppo individualismo. Anche Messi si propone poco: la Pulce ha fatto una gara modesta, con tentativi di azioni solitarie. Leo appare impaurito e si è visto al momento del rigore. Un top player come lui non può e non deve calciare in quel modo. In generale, all’Argentina manca un giocatore forte di peso in attacco. Uno capace di buttarla dentro in modo rapace, da centravanti vero. Avevano Icardi a disposizione, ma lo hanno lasciato a casa.



Se Messi ha sbagliato molto, Cristiano Ronaldo ha fatto decisamente l’opposto. Lui è un fuoriclasse indiscusso, capace di incidere sempre. Non ha nessuna intenzione di abdicare a 33 anni e lo ha dimostrato sul rigore dell’1-0 e sulla punizione del 3-3. Determinato, deciso, letale. Infine, un pensiero per la Francia. Loro hanno delle qualità superlative, sono un gruppo giovane, ma possono migliorare tanto. Incuriosisce soltanto la tenuta mentale di Didier Deschamps: l’addio di Zinedine Zidane al Real Madrid forse gli ha tolto un po’ di serenità. E per tenere unito un gruppo giovane ci vuole tanto polso.