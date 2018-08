Mondiali 2018, Germania salva ma presuntuosa. Occhio all'Inghilterra...

24/06/2018 di ALDO SERENA (@Aldito11)

La Germania è tornata in corsa dopo essere stata con un piede già sul volo di ritorno. La squadra di Löw è senza equilibrio ed è votata solo al gioco offensivo. Non credo sia un balzo nel futuro con la rottura di schemi antichi. È giocare con presunzione senza avere la coscienza dei rischi che si corrono. Berg e Toivonen non sono dei velocisti eppure hanno avuto varie occasioni in contropiede. Urge trovare un bilanciamento ed equilibrio tra fase offensiva e difensiva per continuare a essere i tedeschi che arrivano sempre alla fine.

Tunisia e Panama non sono due banchi di prova autorevoli ma l’Inghilterra ha una solidità difensiva e uno spirito di mutuo soccorso da parte di tutti invidiabile. Non avrei però sprecato gli ottimi schemi su calcio piazzato (vedi i due goal di Stones) dopo essere andati in vantaggio. Li avrei riservati per impegni più probanti. Herry Kane, non ancora 25 anni, gioca come un veterano. Attaccante completo, è il valore aggiunto di questa squadra. Sa attaccare la profondità e giocare corto con i compagni. In area attacca sempre la porta rimanendo costantemente in movimento come i bomber veri. In attesa di avversari più complessi e di qualità l’impressione è ottima.