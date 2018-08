Mondiali 2018: Francia, chi vince ha sempre ragione

16/07/2018 di ALDO SERENA (@Aldito11)

Ha vinto la Francia, viva la Francia. Non ha vinto, come capita a volte, la squadra che ha giocato meglio. Ha vinto chi ha difeso di più e meglio. Ha vinto chi ha giocatori di attacco altamente specializzati ed unici (vedi Mbappé). Ha vinto chi ha avuto alcuni episodi dubbi a favore. Il fallo di Brozovic su Griezmann non c’era. Il fallo di mano di Perisic non era per me volontario e ci sta il rigore, ma con dubbi, non è così solare e nitido. Poi, anche la sfortuna nell’autorete di Mandzukic e gli errori di Subasic fermo sui due tiri dal limite di Pogba e Mbappé. Il tutto per dire che la Croazia ha sbagliato in alcune situazioni e ha pagato a caro prezzo. Il risultato non dice quello che si è visto in campo per quanto riguarda il gioco.