Mondiali 2018, Francia-Argentina sarà l'ottavo più bello

29/06/2018 di ALDO SERENA (@Aldito11)

Brasile-Messico è la più scontata. Pur avendo delle qualità (Lozano e Layun) non vedo possibilità per i messicani. La squadra di Tite è compatta e ha un centrocampo "europeo" oltre alla qualità offensiva. Partita dopo partita sta sempre più migliorando. La Russia vista contro l’Uruguay è stata imbarazzante. È vero che è la squadra di casa, ma il solo Golovin sembra avere lo spunto per mettere in difficoltà Piqué e Sergio Ramos. Quindi, Spagna favoritissima.



Più equilibrato, invece, l’ultimo ottavo nobile Inghilterra-Colombia. Potrebbe scontare la Colombia l’eventuale assenza di James Rodriguez con le sue invenzioni e la sua fantasia. Sono, però, un fan di Kane e spero proprio possa arrivare fino in fondo. È un giocatore leale, fa reparto da solo, ha struttura fisica e velocità. È un bel esempio anche per tutti i giovani che si avvicinano al calcio.



Dei tre ottavi meno nobili non vedo sorprese con Croazia e Belgio a superare il turno ed ahimè, non essendo un supporter degli svedesi (per ovvi motivi) sono altresì convinto che abbiano una difesa difficilmente superabile e che riusciranno a centrare l’approdo ai quarti.