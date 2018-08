Mondiali 2018, divertiamoci con Brasile-Belgio

04/07/2018 di ALDO SERENA (@Aldito11)

Brasile-Belgio dovrebbe essere il quarto più spettacolare. L'assenza dell'equilibratore Casemiro potrebbe ridurre la compattezza difensiva dei brasiliani. La qualità di Lukaku, Hazard e compagni quindi potrebbe risultare più ficcante. La debolezza difensiva belga e lo scarso equilibrio di squadra fanno presagire una partita ricca di gol. Il Brasile, però, resta comunque favorito. Altra assenza che potrebbe essere determinante è quella di Cavani in Uruguay-Francia. Senza il Matador si rompe la coppia simbiotica con Suarez. Movimenti in sincrono, intesa immediata nelle giocate ne fanno un corpo unico in attacco. Bravi e laboriosi anche nella fase di non possesso per sgravare il peso continuo sulla difesa. Contro i francesi che hanno alta qualità offensiva con Mbappè, Griezman, Pogba sarebbe rischioso avere un baricentro costantemente basso. Senza Cavani favorita la Francia dello strepitoso purosangue Mbappé.



Russia-Croazia è il quarto meno nobile. Per i croati, più tecnici e talentosi dei russi, l’incognita è quella del ritmo di gioco. Abituati alle temperature del nord della Russia potrebbero al caldo umido di Sochi risentirne fisicamente. Il gruppo di Cherchesov ha valori morali e motivazioni enormi. Il suo gioco semplice, asciutto, concreto con palla lunga per la testa di Dzyuba non è spettacolare ma efficace. Partita in bilico senza favoriti. L’ultimo quarto è quello dei muscoli e della forza. Southgate sta cercando modalità di gioco innovative per la sua giovane Inghilterra che non riesce a realizzare sempre. Contro il muro svedese ho la sensazione che inevitabilmente la tentazione sarà quella di ricadere nella tradizione del gioco aereo vista la chiusura ermetica degli spazi nella metà campo scandinava. Anche se la vivacità e reattività di Sterling potrebbe far pendere lago della bilancia verso gli inglesi. Svezia sorpresa di questi mondiali alla pari dei padroni di casa russi.