Mondiali 2018, con l'Argentina e Messi riacquistiamo due grandi protagonisti

26/06/2018 di ALDO SERENA (@Aldito11)

La vittoria dell'Argentina - con un bellissimo gol di Messi - ci fa riacquistare due grandi protagonisti di questo Mondiale. Ora alla Selecciòn toccherà la Francia. Sarà una sfida di spessore. Invece, se non ha Cristiano Ronaldo in gran forma, il Portogallo perde il 50% della sua competitività. Il rigore parato dal portiere iraniano lo ha fatto innervosire e gli ha fatto perdere quella tranquillità e sicurezza che lo avevano contraddistinto nelle sue prime apparizioni in questo Mondiale. Serve un ritorno mentale simil pre Spagna per affrontare una Nazionale tosta come l'Uruguay.



Da parte sua, la Spagna svolge bene il suo consueto possesso palla e ha una discreta pericolosità. Però, quando perdono palla corrono i pericoli più grossi. Piqué e Sergio Ramos non sembrano brillanti nel mantenere la squadra corta e avrebbero bisogno di più protezione (quantomeno in questo momento). Jago Aspas potrebbe essere l'uomo nuovo, il giocatore che senza particolari carichi psicologici potrebbe dare leggerezza e pericolosità con la sua rapidità e concretezza.



Capitolo Francia: quella tra i transalpini e la Danimarca è stata la peggior partita del Mondiale sotto il profilo dello spettacolo. I cosiddetti rincalzi messi in campo da Didier Deschamps non hanno dato risposte adeguate. Contro c'era una Danimarca guardinga e prudente alla quale stava bene un pareggio. E, infatti, è finita così.