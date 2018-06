Scommesse: CR7 sfida Fontaine, record gol a quota 100

16/06/2018

Ci ha messo 87 minuti per realizzare una tripletta alla Spagna e mettere a segno subito un nuovo primato.a 33 anni è diventato. Ma gli scommettitori puntanto su un altro record del portoghese, quello delle reti messe a segno in una sola edizione. Il miglior risultato mai ottenuto è quello di, nel 1958, con 13 gol realizzati in sei partite. Dopo la tripletta di ieri, come riporta Agipronews, la quota è già stata drasticamente tagliata, passando da 150 a 100 volte la posta.

Nel frattempo le cose sono cambiate anche per il titolo di capocannoniere. In attesa di vedere gli altri giocatori favoriti alla vigilia del Mondiale CR7 è passato da 12,00 a 3,00 sul tabellone Matchpoint, ed è ora al primo posto. A poche ore dal debutto dell'Argentina, la quota di Messi è invece a 9,00, alla pari con quella di Neymar, mentre per Griezmann l'offerta sale a 16,00.