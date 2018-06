Russia 2018, tutto pronto per Balalaika

14/06/2018

Venerdì 15 giugno alle ore 22.00 su Canale 5, subito dopo il fischio finale del super match “Portogallo-Spagna”, parte “Balalaika – Dalla Russia col pallone”, il nuovo programma condotto da Ilary Blasi e Nicola Savino, con la partecipazione straordinaria della Gialappa’s Band.



In studio anche Diego Abatantuono, Belen Rodriguez e il Mago Forest. E per commentare news, curiosità e le ultimissime sui Mondiali di Russia 2018 Alberto Brandi, Ciro Ferrara, Elena Tambini e Monica Bertini.



Momenti comici e musicali, esilaranti rubriche, personaggi di spicco dal mondo dello sport e dello spettacolo, un esperto corpo di ballo, performer da tutto il mondo. E ancora, highlights delle sfide disputate in giornata commentati dall’irriverente trio (Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto) e collegamenti dalla Russia per le dichiarazioni a caldo del dopo partita. Questi e molti altri gli ingredienti dello show.



Nel primo appuntamento ospiti Gerry Scotti, Rita Pavone, Rocío Muñoz Morales e Fernando Couto.