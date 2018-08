Russia 2018: Svezia-Svizzera sfida tra sorprese, Colombia-Inghilterra show

03/07/2018

SVEZIA-SVIZZERA (ORE 16)

Al Saint Petersburg Stadium andrà in scena l'ottavo di finale tra le due sorprese di questo Mondiale. Da una parte la Svezia del ct Andersson che si è qualificata come prima del girone F, quello della Germania eliminata. Dall'altro la Svizzera di Petkovic giunta seconda nel girone E, alle spalle solo del Brasile. Svezia e Svizzera di fronte per contendersi un posto nei quarti, con la vincitrice attesa da chi la spunterà tra Colombia e Inghilterra. Sarà la prima volta che queste due squadre si affronteranno in una kermesse così importante: la Svezia non andava così bene dal Mondiale di Usa '94 quando conquistò il terzo posto, la Svizzera non approda ai quarti di un Mondiale dal 1954 (edizione giocata in casa dagli elvetici). Venendo alle formazioni, probabile che il selezionatore Andersson si affiderà ad un 4-4-2 bloccato (senza Larsson squalificato) con Olsen tra i pali della Svezia e il capitano e rigorista Granqvist, ex Genoa, a guidare la difesa. In mediana la fantasia di Hiljemark e la sostanza di Ekdal, con sugli esterni Claesson e Forsberg, mentre in attacco la coppia Berg-Toivonen. Sul fronte svizzero ci saranno due assenze importanti per squalifica, su tutte quella dell'ex juventino Lichtsteiner che si unirà a quella di Sch är. Petkovic dovrebbe schierare un 4-2-3-1 con Elvedi che prenderà il posto di Lichtsteiner sulla fascia destra in difesa, a sinistra Rodriguez. In mediana la sostanza di Behrami e un terzetto formato da Shaqiri, Dzemaili ed Embolo ad appoggiare Gavranovic, che dovrebbe essere preferito a Seferovic come unica punta. Arbitro lo sloveno Damir Skomina.