Russia 2018, Mondiali: Messi sfida l’Islanda, la Francia scalda i motori contro l’Australia

16/06/2018

FRANCIA-AUSTRALIA

L’ultimo confronto si è concluso con un rotondo 6-0 per la Francia a Parigi, ma in campo neutro il bilancio tra le due squadre è in perfetto equilibrio: un successo per parte per 1-0. La Francia è alla quindicesima partecipazione a un Mondiale, la sesta consecutiva. L’Australia, invece, è alla sua quinta presenza (quarta consecutiva) e solo una volta ha superato la fase a gironi: nel 2006 quando agli ottavi fu eliminata dall’Italia. Cahill ha realizzato 5 gol degli 11 messi a segno dall’Australia ai Mondiali, ed è uno dei nove calciatori ad aver segnato nelle ultime tre edizioni. A condurre l’Australia ai Mondiali, prima di dare le dimissioni da ct, è stato Postecoglou. Il suo posto è stato preso da Van Marwijk nel gennaio 2018, che guiderà i Socceroos dopo aver portato l’Arabia Saudita a Russia 2018. Deschamps punterà dal primo minuto sullo juventino Matuidi, in attacco il tridente sarà Griezmann-Mbappè-Dembele. Van Marwijk cercherà di contenere i centravanti francesi affidandosi alla diga “inglese” composta da Jedinak e Mooy.



ARGENTINA-ISLANDA

Primo match in assoluto tra queste due formazioni. L’Argentina partecipa al suo 12esimo Mondiale consecutivo. Nelle ultime tre edizioni la formazione Albiceleste ha sempre vinto il suo raggruppamento e negli ultimi sei campionati ha sempre vinto la gara di esordio. Per l’Islanda si tratta della prima partecipazione a una Coppa del Mondo. Sampaoli, ct dell’Argentina, è alla sua seconda presenza a un Mondiale dopo aver guidato il Cile nel 2014. Per Hallgrimsson, tecnico degli islandesi, è al suo secondo torneo internazionale dopo l’Europeo del 2016 sempre alla guida dell’Islanda. Nelle qualificazioni CONMEBOL solo Cavani ha realizzato più gol di Messi (10 contro 7). La Pulce ha messo a segno quattro reti e un assist nelle ultime sette gare dei Mondiali, mentre Sigurdsson è stato il miglior realizzatore dell’Islanda durante le qualificazioni con 4 gol. Sampaoli, oltre che affidarsi al talento di Messi, darà spazio anche agli “italiani”: Fazio in difesa e Biglia in regia a centrocampo. L’Islanda scenderà in campo con il 4-4-2 con Sigurdsson a centrocampo, ma si potrebbe anche ipotizzare che il giocatore dell’Everton possa diventare seconda punta.



PERÙ-DANIMARCA

Danimarca e Perù si sfideranno per la prima volta nella loro storia. Il Perù torna a disputare un Mondiale dopo 36 anni, ultima presenza a Spagna ’82. Il miglior piazzamento dei Los Incas risale a Messico ’70, quando arrivarono ai quarti di finale. L’ultimo successo del Perù risale a 40 anni fa contro l’Iran (4-1) nei mondiali in Argentina nel ’78. Quinta partecipazione per la Danimarca che ha raggiunto tre volte la fase a eliminazione diretta nelle ultime quattro presenze. Il miglior marcatore e uomo assist della formazione scandinava nelle qualificazioni è Eriksen (11 reti e 3 assist). Per il ct dei danesi, Hareide, è il primo grande torneo internazionale da allenatore e cercherà di essere il secondo trainer a condurre la Danimarca agli ottavi dopo Johansson nel ’98. Primo Mondiale da allenatore anche per Gareca, ct del Perù. I Los Incas partiranno con 4-2-3-1 ma con un dubbio che riguarda l’esterno alto di destra: Flores o Carillo. Pochi dubbi per la Danimarca: in campo l’esterno dell’Udinese Larsen, mentre solo panchina per l’atalantino Cornelius.



CROAZIA-NIGERIA

Primo incontro tra Croazia e Nigeria, l’unico match disputato dai croati contro una formazione africana in un Mondiale risale al 2014 col Camerun (4-0 per gli adriatici). La Croazia è alla quinta partecipazione ai Mondiali e si è qualificata dopo aver battuto la Grecia ai playoff. I croati, dopo aver raggiunto il terzo posto nel ’98, non hanno mai superato la fase a gironi. Nelle ultime tre presenze non ha mai vinto la gara di esordio in un Mondiale. La Nigeria è alla sua sesta presenza ai campionati del Mondo, il tecnico Rohr è alla sua prima partecipazione a un Mondiale da allenatore e alla quarta squadra africana allenata in carriera. La Croazia punta dal primo minuto su Perisic e Manduzkic. Nel 4-2-3-1 spazio a Badelj a centrocampo e al milanista Strinic sulla fascia. La Nigeria gioca con il 4-3-3: a centrocampo l’ex Lazio Onazi, mentre in attacco il trio sarà composto da Moses, Iwobi e l’ex Udinese Ighalo.