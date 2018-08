Russia 2018: Mbappé lancia la Francia agli ottavi di finale

21/06/2018

LA PARTITA

La prima chance dell'incontro è della Francia, con il pallone che arriva a Griezmann dopo un rimpallo, ma la conclusione dell'attaccante dell'Atletico Madrid è larga. Pochi minuti più tardi, ci prova da fuori area Pogba: Gallese respinge in angolo. Sempre la Francia vicina al vantaggio: Varane stacca di testa da azione di corner, ma ancora una volta la conclusione è imprecisa. Ben più pericoloso Griezmann con un tiro di controbalzo dal limite dell'area su cui Gallese si oppone con i piedi. Al 31' c'è una grande occasione per il Perù, con una girata mancina di Guerrero che impegna severamente Lloris che salva con i piedi. Si va sull'altro fronte ed ecco che la Francia che passa in vantaggio al 34': Giroud, da posizione defilata, conclude a rete con il mancino, ma un difensore si oppone alla conclusione, sulla respinta arriva come una furia Mbappé che non può sbagliare e fa 1-0. Al 43' la Francia sfiora il raddoppio con il mancino di Hernandez che prima impegna Gallese, poi sulla respinta ancora Hernandez schiaccia la conclusione che esce a lato. La ripresa si apre con una grande occasione per il Perù che colpisce in pieno l'incrocio dei pali al 50' con un destro potente, da fuori area, di Pedro Aquino. Ancora al 61' ci prova da fuori Carrillo, palla di poco alta ma il Perù inizia a spingere con più convinzione. Al minuto 82 grande numero di Dembelé che stoppa al limite, libera il sinistro ma la palla termina di poco a lato. Nel finale Perù pericoloso con una punizione di Guerrero bloccata da Lloris: poi l'assedio finale dei sudamericani che non cambia il risultato. Finisce 1-0 con la Francia che conquista l'accesso agli ottavi di finale di Russia 2018, volando a quota 6 punti nel gruppo C. La nazionale di Deschamps difenderà il primato del girone martedì nella sfida contro la Danimarca, seconda a 4 punti. Il Perù, a quota 0 dopo due partite, è ufficialmente eliminato dalla corsa agli ottavi.