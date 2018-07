Russia 2018, Mbappé mantiene la promessa: il guadagno mondiale in beneficenza

17/07/2018

Chose promise, chose due. Ogni promessa è debito: Kylian Mbappé devolverà l'intero compenso mondiale in beneficenza. L'attaccante francese, eletto dalla Fifa miglior giovane di Russia 2018, aveva annunciato di non aver bisogno di soldi per rappresentare la propria nazione. Per questo, i circa 500mila euro guadagnati andranno a un'associazione che propone programmi sportivi gratuiti per aiutare disabili e bambini malati.