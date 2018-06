Russia 2018, le nazionali musulmane "festeggiano" la fine del Ramadan

15/06/2018

Un mese di digiuno dall'alba al tramonto. Un mese, terminato giovedì, che ha messo alla prova diverse Nazionali musulmane durante la preparazione per Russia 2018: Egitto, Iran, Marocco, Tunisia, Senegal, Nigeria, Arabia Saudita. A partire dal secondo giorno del Mondiale, che coincide con il primo giorno dopo la fine del Ramadan, le condizioni saranno dunque uguali per tutti anche se - come spiegato dal medico della nazionale egiziana Mohamed Abouelela - ci vorrà un po' di tempo affinché tutto torni alla normalità: "Fino al calar del sole, ci siamo sottoposti a molti giorni di digiuno e i calciatori non faranno in tempo a riadattarsi al ciclo normale. Il discorso riguarda anche il sonno, visto che siamo anche passati per due orari diversi".