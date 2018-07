Russia 2018, la Croazia sogna: regalo di Mandzukic ai suoi concittadini

09/07/2018

Il suo spirito di sacrificio è noto da diversi anni. Nonostante lo sguardo severo, quasi mai accompagnato da un sorriso, Mario Mandzukic è sempre il primo a mettersi a disposizione del gruppo. Che sia alla Juventus o che sia con la Croazia, Super Mario non si smentisce mai. L'ultima iniziativa del centravanti bianconero, però, merita di essere sottolineata. Mandzu, infatti, ha voluto regalare un super maxi schermo agli abitanti di Slavonski Brod, sua città d'origine, per assistere al successo ai rigori della Croazia sulla Russia e adesso farà lo stesso per la semifinale con l'Inghilterra.

Non è chiaramente la cifra investita (meno di 4mila euro) a fare di Mandzukic un "eroe in patria", ma è il gesto che merita di essere evidenziato. Secondo quanto rivelato da Radio Slavonija, mercoledì ci sarà il bis: un grande maxiscehrmo per consenire di vivere la partita tra Croazia e Inghilterra come merita. In palio, infatti, ci sarà la finale del campionato del Mondo, la partita che ogni calciatore sogna di giocare almeno una volta nella vita.



Non è la prima volta che Mandzukic mostra di non dimenticare le proprie origini: la scorsa estate, infatti, aveva donato una cifra sostanziosa ai pompieri che avevano dovuto combattere con incendi devastanti nei dintorni di Spalato.