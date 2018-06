Russia 2018, l'Adidas "disinnesca" Cristiano Ronaldo con il nuovo pallone

12/06/2018

Al Mondiale Cristiano Ronaldo avrà un avversario in più. Si tratta del Telstar 18, il pallone ufficiale creato dall'Adidas per Russia 2018. Una sfera che - come riferisce il Sun - è stata progettata scientificamente per ridurre la quantità di discesa e i cambi di direzione mentre la palla è in volo. Telstar 18 è stato dunque ideato per disinnescare i calci di punizione a effetto (come quelli di CR7) e favorire i portieri, troppo spesso vittime di traiettorie difficili da calcolare. Ancora un paio di giorni e vedremo se l'obiettivo è stato realmente portato a termine...