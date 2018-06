Russia 2018: Iran all'ultimo respiro, Marocco battuto 1-0

15/06/2018

LA PARTITA

Allo stadio di San Pietroburgo prima partita del gruppo B con il Marocco e l'Iran a darsi battaglia: parte forte la nazionale marocchina allenata da Renard Herve che schiera un tridente con Nordin Amrabat ed El Kaabi a supporto di Belhanda. Dall'altro lato l'Iran dell'esperto Queiroz. Primo tempo spettacolare, con il Marocco pericoloso dopo 8' con El Kaabi, ma il suo sinistro sfila via sul fondo. Al 18' altra grande occasione per il Marocco con uno schema su calcio piazzato che libera prima Ziyach al tiro, il suo sinistro genera una mischia: palla a Belhanda ma la difesa ribatte sui piedi di Benatia, altra conclusione ma nulla di fatto. Al 20' l'Iran crea la prima palla gol con un'incursione di Karim Ansarifard, ma il suo sinistro è troppo debole e Benatia spazza via il pericolo. Al 26' Marocco in attacco, piatto destro di Harit che finisce fuori. Al 35' l'Iran ci prova con una punizione, finita alta, di Jahanbakhsh. Prima della pausa una grande occasione per l'Iran: inserimento di Sardar che si ritrova tutto solo davanti a El Kajoui, il portiere salva mettendoci il piedone: sulla ribattuta ci prova ancora Jahanbakhsh ma stavolta il portiere salva con una smanacciata mancina. Il primo tempo finisce 0-0 e la ripresa inizia con ritmi decisamente più blandi. Il Marocco non riesce a sbloccare la partita e inizia a perdere un po' i nervi, tant'è che Cakir grazia prima Belhanda e poi Ziyach per un paio di entrare scomposte. Intorno alla mezz'ora dopo uno scontro di gioco, Nordin Amrabat è costretto ad uscire per un colpo alla testa. Al suo posto il fratello minore Sofyan. Stesso destino per l'iraniano Ebrahimi, botta al fianco e fuori: al suo posto Montazeri. Al 10' dalla fine gran tiro di Ziyach, sinistro volante da fuori area, e Beiranvand si esibisce in un intervento spettacolare, tuffandosi sulla sua destra, per togliere la palla dall'angolino e salvare il risultato. Sei minuti di recupero: al quinto l'episodio decisivo: punizione dalla sinistra di Haji Safi, intervento scomposto di Bouhaddouz che, nel tentativo di anticipare l'accorrente Mehdi, batte El Kajoui sul primo palo facendo esplodere la festa dell'Iran. Triplice fischio e gioia grande per la nazionale di Queiroz che si candida come prima antagonista di Spagna e Portogallo per il passaggio agli ottavi di finale.