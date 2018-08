Russia 2018, Inghilterra: infortunio per il ct Southgate

20/06/2018

Infortunio per il ct dell'Inghilterra, Gareth Southgate. Il tecnico inglese si è lussato la spalla destra questo pomeriggio mentre correva nei pressi del ritiro mondiale della sua Nazionale. "Non potrò festeggiare i gol in maniera così atletica in futuro, i dottori me lo hanno sconsigliato", ha scherzato Southgate. In ospedale con lui c'era il medico della Nazionale, Rob Chakraverty. "Meglio sia capitato a me e non ai miei giocatori", ha aggiunto.