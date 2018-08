Russia 2018, il papà di Higuain contro Sampaoli: "In panchina 600 gol..."

04/07/2018

Una bufera dopo l'altra. L'Argentina è uscita dal Mondiale in Russia con le ossa rotte, e non solo per l'eliminazione agli ottavi di finale contro la Francia. Il ct Sampaoli non si è dimesso nonostante le pesanti critiche ricevute. L'ultima delle quali è arrivata da Higuain senior. Il padre di Gonzalo, infatti, non ha digerito l'esclusione del figlio, soprattutto in occasione della partita da dentro-o-fuori con i francesi: "Non può esserci una spiegazione valida" ha detto papà Jorge.