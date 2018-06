Russia 2018, gli stadi dei Mondiali: Mosca, la capitale si sdoppia

14/06/2018

Mosca, la capitale della Russia, è considerata una delle città più belle al mondo econ i suoi oltre 12 milioni di abitanti è la prima città in Europa per popolazione e l'undicesima nel mondo. Nel calcio la capitale ha sempre avuto un ruolo preponderante e può vantare cinque squadre che hanno fatto la storia a livello nazionale. Ed è anche per questo che ha ben due stadi per questo Mondiale: lo Spartak Stadium (40mila posti) e il Luzhniki Stadium (81mila posti), sede della finalissima del 15 luglio.