Russia 2018: Francia-Australia 2-1, decidono Griezmann e Pogba

16/06/2018 di CESARE ZANOTTO

LA PARTITA

La prima notizia è che una delle grandi favorite, la Francia dall'attacco atomico, è in realtà una squadra alla portata di molte altre rivali e (almeno in questo esordio) anche dell'Australia. I Bleus rischiano poco o nulla dietro, ma dal centrocampo in avanti fanno una fatica bestiale a organizzare la manovra, a distendersi, a prendere ritmo, a dialogare, a creare occasioni. C'è ovviamente molto merito dei Socceroos, bravi a chiudersi nella propria metà campo e ad aggredire al momento più opportuno; certo è che i transalpini sono apparsi senza un'idea chiara, senza una strategia e anche con poca benzina in corpo.



Deschamps si presenta con il trio Dembélé-Mbappé-Griezmann, roba da prendere il pallottoliere e iniziare a contare. Invece, sul campo, la situazione che viene presto a delinearsi è ben diversa, perché il tridente non ha mai campo aperto per scatenarsi e dal centrocampo non arriva alcun aiuto. L'Australia di Van Marwijk non è sicuramente bella da vedere, ma la sostanza è tanta e frena la Francia per i primi 45 minuti. La situazione si sblocca al minuto 55, quando Griezmann trova un varco e parte in verticale: Risdon, sin qui impeccabile, si distrae un istante ed è costretto a stendere da dietro l'attaccante dell'Atletico Madrid; l'arbitro Cunha lascia proseguire ma viene richiamato dagli assistenti e assegna il penalty con l'ausilio del Var. Trovato il vantaggio con Griezmann, la situazione sembra mettersi in discesa per la Francia, che invece si complica nuovamente la vita a causa della sciagurato errore di Umtiti, che al 60' interviene in area con la mano sugli sviluppi di una punizione: rigore per gli australiani e 1-1 di Jedinak al 62'.



La Francia, che in panchina ha sotanzialmente un altro gruppo di potenziali titolari, cerca la riscossa con gli ingressi di Fekir, Giroud e Matuidi. L'Australia a questo punto si abbassa, ma per i Bleus gli spazi continuano a essere microscopici. Così, quando la figuraccia al debutto sembra quasi inevitabile, Pogba trova un jolly con un destro deviato in maniera decisiva da Behich: la sfera si impenna, scavalca il portiere con un pallonetto, colpisce la traversa e oltrepassa la linea di porta di pochi centimetri. La tecnologia assiste nuovamente i francesi e Deschamps può tirare un sospiro di sollievo: oggi contava soltanto vincere, ma per conquistare un Mondiale servirà molto di più.